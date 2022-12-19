В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения ограничений из-за гриппа

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости введения ограничений из-за гриппа

Необходимости введения ограничительных мер из-за ситуации с распространением гриппа нет. Так ситуацию оценили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заявление службы приводится в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

По сообщению службы, в России не будут вводиться и QR-коды, как это было в разгар пандемии COVID-19.

«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре Москвы назвали непростой ситуацию с гриппом в городе. Однако в службе отметили, что несмотря на уровень заболеваемости, обязательный масочный режим в Москве не вводится, а ношение средств индивидуальной защиты носит рекомендательный характер.