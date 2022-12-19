В российском регионе вертолет опрокинулся при посадке и сгорел

На Колыме вертолет Ми-8Т при приземлении столкнулся со строительным вагончиком и загорелся

Вертолет Ми-8Т во время посадки в Ольховском районе Магаданской области столкнулся со строительным вагончиком и загорелся. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что вертолет доставлял продукты питания и запчасти к технике. Когда Ми-8Т столкнулся с вагончиком, он опрокинулся и полностью сгорел.

Экипаж воздушного судна успел его покинуть. На место ЧП в российском регионе прибыл исполняющий обязанности Магаданского транспортного прокурора, надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

16 декабря вертолет Ми-8 упал и загорелся при посадке в аэропорту «Байкал» в Бурятии. На борту находились три члена экипажа — они погибли. Глава российского региона Алексей Цыденов заявил, что предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала ошибка пилотов.