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17:13, 19 декабря 2022Забота о себе

Актриса из «Счастливы вместе» рассказала о тяжелых социальных последствиях комы

Актриса Мария Симдянкина заявила, что друзья и коллеги забыли о ней после комы и болезни

Фото: @maria_simdyankina

36-летняя актриса сериалов «Счастливы вместе» и «Возвращение Мухтара» Мария Симдянкина заявила, что после комы и болезни о ней забыли коллеги и друзья. О тяжелых социальных последствиях своего состояния она рассказала в блоге, который цитирует Пятый канал.

По словам Симдянкиной, возвращение к обычной жизни после реабилитации дается ей нелегко. «Как странно возвращаться в мир, о котором ты забыла, и о тебе никто уже не помнит и не вспомнит. Потому что ты давно не нужен как человек. И не важен никому. Ты была нужна, когда ты была в форме, сильная, в колесе работы, института, друзей…» — уверена она.

Актриса указала на то, что, будучи здоровой, всегда была готова помочь другим. «И вот тебе плохо, очень. Ты выживаешь вопреки, но уже нет дела до тебя», — констатировала она.

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Сейчас, продолжила Симдянкина, с ней рядом остается только одна подруга, актриса Елена Ксенофонтова, которая делает для нее больше, чем друзья и родственники.

Симдянкина пережила кому летом 2018 года. Тогда Ксенофонтова называла ее диагноз тяжелейшим и рассказывала, что с болезнью Симдянкина к тому моменту боролась уже два года, пережив несколько операций. Чем именно болеет актриса, неизвестно.

Мария Симдянкина известна по ролям в проектах «Счастливы вместе», «Маргоша», «Возвращение Мухтара-1» и «Кулагин и партнеры».

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Александра Лисица
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