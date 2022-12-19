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14:36, 19 декабря 2022Россия

Военкор Куликовский раскрыл обстановку в районе Кременной в ЛНР

Военкор Куликовский: российские войска продолжают держать оборону в районе Кременной в ЛНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) 144-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии в ходе проведения специальной военной операции (СВО) продолжает держать оборону. Обстановку в районе раскрыл российский военный корреспондент Герман Куликовский в своем Telegram-канале «Старше Эдды».

Он уточнил, что ВСУ не предпринимают активных наступательных действий, а «главным героем боевых будней продолжает оставаться артиллерия». По словам военкора, звуки пролетающих снарядов и разрывов слышатся только в отдалении.

«Хочется также отметить рост уровня "производственной дисциплины" среди наших артиллеристов. Мы наконец-то в полной мере осознали всю прелесть и необходимость быстрой смены позиций. Артелы начали быстро и четко осуществлять перекат, причем это перестало сказываться на точности огня», — заявил Куликовский. По его словам, когда украинская армия «пытается в контрбатарейку, (...) снаряды падают уже в чистое поле».

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили четыре диверсионные группы Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике.

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Алина Хасанбекова
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