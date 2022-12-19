ВС России уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в ЛНР

МО: ВС России уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили четыре диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, на краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Стельмаховки, Червоной Дибровы Луганской народной республики ЛНР), а также в районе Серебрянского лесничества.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь Донецкой народной республики (ДНР).

О начале проведения специальной военной операции России н Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав республик Донбасса.