Минобороны России заявило о поражении пунктов временной дислокации ВСУ

Российские войска поразили пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константинополь Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Кроме того, пункты временной дислокации ВСУ были поражены в Херсонской области, добавили в военном ведомстве.

Также нанесено поражение 56-ти артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139-ти районах, уточнили в Министерстве обороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Белгородской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, которые произведены в США.