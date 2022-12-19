В кроссворде New York Times усмотрели нацистскую символику

Американскую газету NYT раскритиковали за публикацию кроссворда в форме свастики

Американскую газету New York Times (NYT) раскритиковали за публикацию кроссворда, в котором некоторые читатели усмотрели очертания свастики. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читатели NYT заметили, что опубликованный 19 декабря кроссворд имеет сильное сходство с нацистской символикой. Силуэт головоломки вызвал ажиотаж в сети в том числе из-за того, что кроссворд был опубликован в первую ночь еврейского праздника Хануки.

Некоторые читатели сочли, что форма кроссворда стала проявлением антиизраильской риторики газеты. В частности, издание раскритиковал Дональд Трамп-младший — сын экс-президента США Дональда Трампа. Он назвал головоломку отвратительной.

«Это скрытое послание в честь Хануки в сегодняшнем кроссворде NYT?» — возмутился член Совета Нью-Йорка Кальман Егер.

Однако другие предполагают, что схожесть кроссворда со свастикой — случайное совпадение. Сама газета никак не ответила на критику.

Ранее некоммерческая наблюдательная организация StopAntisemitism, занимающаяся борьбой с антисемитизмом в США, признала американского рэпера Канье Уэста антисемитом года.