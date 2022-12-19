Бывшему прокурору подмосковного Раменского запросили 20 лет за взятки

Гособвинитель запросил 20 лет колонии экс-прокурору подмосковного Раменского за взятки

В Чеховском городском суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшего прокурора подмосковного Раменского Константина Томбулова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представитель Генпрокуратуры, поддерживающий государственное обвинение, заявил о доказанности вины подсудимого в получении взяток, растрате, мошенничестве, вымогательстве. Он попросил приговорить экс-прокурора к 20 годам лишения свободы, а также назначить ему штраф в 362 миллиона рублей. Помимо этого, гособвинитель предложил лишить Томбулова специальных званий старшего советника юстиции, которое он получил в прокуратуре, и полковника юстиции за службу в Следственном комитете России (СКР) в должности следователя по особо важным делам.

Остальным 11 фигурантам дела запрошено от шести до 12 лет.

Генпрокуратура через суд добилась конфискации имущества Томбулова и его родственников, а также доверенных лиц. В пользу государства отошли 249 объектов недвижимости общей стоимостью 750 миллионов рублей. В Генпрокуратуре установили, что земельные участки были получены Томбуловым в качестве взяток и оформлены на родственников и доверенных лиц.