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21:23, 19 декабря 2022Россия

Путин заявил о продолжении практики совместных учений с Белоруссией

Путин заявил, что Россия продолжит практику совместных военных учений с Белоруссией

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал о достижении договоренностей с Белоруссией продолжать практику совместных учений военнослужащих обеих стран, сообщает РИА Новости.

«Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск», — заявил российский лидер.

Он добавил, что в данный момент в Белоруссии проходят мероприятия по боевому слаживанию российских соединений и воинских частей. Путин также отметил, что настоящее время на боевом дежурстве находится единая система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее российский президент заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Белоруссии. Он подчеркнул, что в этом нет целесообразности, а распространение подобных слухов является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции.

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Марина Совина
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