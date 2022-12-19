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14:33, 19 декабря 2022Россия

Россиянин вступил в ЧВК «Вагнер» для поисков брата-близнеца в зоне СВО и пропал

E1: заключенный с Урала вступил в «Вагнер» для поиска брата-близнеца в зоне СВО и пропал

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Заключенный с Урала, отбывавший срок в колонии Нижнего Тагила, вступил в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» для поисков брата-близнеца, который добровольно присоединился к специальной военной операции (СВО) на Украине. Историю россиян приводит портал Е1.

Молодых людей воспитывали бабушка и тетя, поскольку их мать и отца лишили родительских прав. Оба брата окончили военное училище в Артинском городском округе Свердловской области. После один из россиян прошел срочную службу и устроился на работу.

В сентябре 2022 года ему домой принесли повестку, и житель Урала отправился в зону боевых действий. «С середины октября не выходил на связь, поэтому мы запросили информацию в военкомате о местонахождении и его состоянии. Неделю назад нам сообщили, что погиб в Луганской народной республике», — пояснила родственница братьев.

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Она отметила, что в свидетельстве о смерти стоит дата 30 октября. Похороны молодого человека прошли 16 декабря. Замглавы местной администрации Сергей Токарев рассказал, что родственникам погибшего будет оказана помощь.

Другой брат был осужден дважды в 2018 году. В первый раз за кражу денег с карты знакомой его приговорили к исправительным работам. Позже молодой человек вместе с другом пьяными угнали припаркованный мотоцикл. Когда их поймали, они ничего не отрицали. Мужчину приговорили к 2,5 года колонии. «Он без связи, а в "Вагнере" нам ничего не говорят, мы даже не знаем, цел ли он. Нам сказали: "Мы ничем помочь не можем, он уже работает. Как отработает — приедет домой". Сам он звонил в последний раз в начале ноября», — рассказала о пропаже молодого человека собеседница Е1, подчеркнув, что на похороны родного брата его не пустили.

В администрации Артинского городского округа сообщили, что связались с координатором свердловского Народного фронта, чтобы общественники передали запрос семьи в ЧВК. Токарев заверил, что будет пытаться вернуть семье бойца, вступившего в «Вагнер».

Ранее бизнесмен, создатель ЧВК Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину из-за отказа хоронить вагнеровца с почестями.

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Анна Щербакова
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