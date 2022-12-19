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10:49, 19 декабря 2022Россия

Появились кадры с места аварийной посадки вертолета в Магаданской области

Опубликованы кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Магаданской области»

В сети появились кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-8 в Ольховском районе Магаданской области. Их публикует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Магаданской области»

На кадрах видно, что от сгоревшего воздушного судна почти ничего не осталось, на месте аварийной посадки тлеют остатки его корпуса. Рядом с ним находится строительный вагончик, с которым столкнулся Ми-8 при посадке.

После ЧП СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Об аварийной посадке вертолета в российском регионе стало известно утром в понедельник, 19 декабря. Ми-8 во время посадки столкнулся со строительным вагончиком и впоследствии полностью сгорел. Вертолет доставлял продукты питания и запчасти к технике. Экипаж воздушного судна успел его покинуть, о его состоянии информации пока нет.

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Анастасия Шейкина
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