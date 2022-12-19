В ЕС захотели построить заграждения на границах из-за мигрантов

Евродепутат Вебер призвал построить заграждения на границах ЕС из-за мигрантов

Глава фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер в интервью газетам медиагруппы Funke призвал построить заграждения на границах Евросоюза из-за риска миграционного кризиса.

По его словам, миграционный кризис неминуем, если страны объединения не усилят контроль на внешних границах: морских и сухопутных.

«Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьез», — предупредил политик.

Вебер подчеркнул, что на юго-востоке ЕС необходимо возвести заграждения, чтобы «контролировать число прибывающих мигрантов».

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что на границе с Россией в Калининградской области уже начали строить «капитальное заграждение» из трех рядов колючей проволоки. Он пригрозил, что Варшава построит основательный забор, как было с польско-белорусской границей.