Старейшую в России правозащитную организацию захотели ликвидировать через суд

Ева Меркачева заявила, что Московскую Хельсинкскую группу захотели ликвидировать через суд

Московскую Хельсинкскую группу (МХГ) — старейшую правозащитную организацию в России — в создании которой принимала активное участие известная правозащитница Людмила Алексеева, захотели ликвидировать через суд. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в Telegram.

Соответствующий иск уже поступил в суд. «Московская Хельсинкская группа… И до нее добрались. Детище великой правозащитницы Людмилы Алексеевой не пожалели. Подали иск о ликвидации. Но вдруг суд заступится? Буду верить», — написала Меркачева.

Карточка дела о ликвидации Московской Хельсинкской группы появилась на сайте Мосгорсуда. Истцом выступает Министерство юстиции Российской Федерации.

Московская Хельсинская группа была основана 12 мая 1976 года. Ее видные правозащитники видели своей целью выполнение СССР Хельсинкских соглашений. С самого начала деятельности создатели МХГ подвергались преследованиям со стороны КГБ.

В первый состав правозащитной группы вошли Андрей Сахаров, Людмила Алексеева, Елена Боннэр, Анатолий Щаранский, Виталий Рубин, Анатолий Марченко, Александр Гинзбург, Александр Корчак, Михаил Бернштам, Мальва Ланда, Петр Григоренко. Все они были преуспевающими учеными, писателями и публицистами.

С 1976 по 1982 год были арестованы и осуждены к разным срокам заключения или ссылки восемь членов МХГ, еще шестерых, в том числе Алексееву, вынудили эмигрировать из Советского Союза и лишили гражданства. В 1977 году при МХГ по инициативе ее члена Петра Григоренко была создана рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях. Правозащитники оказывали помощь жертвам психиатрических репрессий и сообщали о случаях злоупотребления психиатрией.