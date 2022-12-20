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11:27, 20 декабря 2022Путешествия

Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 20 декабря отменили или задержали 49 рейсов

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В аэропортах Москвы во вторник, 20 декабря, задержали и отменили в общей сложности почти 50 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны шесть рейсов, вылет десяти отменен. В Домодедово задержаны 18 самолетов, отправление еще двух отменили. В Шереметьево задержан вылет семи рейсов, отменено еще шесть отправлений. Всего изменения в расписании коснулись 49 рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее сообщалось, что с 19 по 25 декабря в столичном регионе ожидаются морозы до минус 16-17 градусов. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков. 

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Валентина Процкова
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