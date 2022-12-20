Блогерша смастерила сумку из чипсов Lay's как у Balenciaga за 125 тысяч рублей

Блогерша u3officiallink смастерила сумку из пачки чипсов Lay's как у бренда Balenciaga

Канадская блогерша смастерила копию сумки люксового бренда Balenciaga стоимостью 1800 долларов (125 тысяч рублей). Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом u3officiallink показала, как в домашних условиях создать клатч упомянутой марки, который выполнен в виде чипсов Lay’s. На размещенных кадрах юзерша помыла пачку Lay’s, вывернула ее наизнанку и разгладила руками, после чего приклеила малярный скотч шириной 1,5-2 сантиметра по швам упаковки.

В конце девушка пришила к пачке тканевую подкладку белого цвета и молнию. В конце она продемонстрировала получившееся изделие. «Вуаля», — подписала инфлюэнсер публикацию, которая стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров в соцсети.

Зрители, в свою очередь, порекомендовали автору лайфхака в следующий раз заламинировать упаковку, чтобы рисунок со временем не стерся с пачки.

Французский модным дом Balenciaga представил сумку в виде пачки чипсов Lay's в октябре. Ожидается, что коллаборация Lay’s x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch поступит в продажу в конце 2022 года.