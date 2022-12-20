Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:41, 20 декабря 2022Из жизни

Мужчина устал чистить пупок и зашил его

The New York Post: мужчина из Аргентины зашил пупок, чтобы в нем не скапливалась грязь

Фото: Shutterstock

Пользователь TikTok из Аргентины устал чистить пупок и принял решение зашить его. Об этом сообщает The New York Post.

Мужчина и раньше удивлял подписчиков своим внешним видом: он сделал сплит языка и тоннели в ушах. Однако в конце ноября он озадачил пользователей, опубликовав видео с фотографиями зашитого пупка. Подпись под роликом гласит: «Когда думаешь, что пупок существует только для скопления грязи». Позже мужчина добавил второе видео, продемонстрировав заживающий шов.

Ролик набрал более 3,2 миллиона просмотров. Многие пользователи не поверили, что мужчина решился на операцию только для того, чтобы в его пупке больше не скапливалась грязь. «Господи, люди, вопрос не в том почему, а в том, почему бы и нет», — пошутил один комментатор.

Ранее сообщалось, что 32-летняя Анайя Петерсон из Великобритании сделала татуировки на глазных яблоках и едва не лишилась зрения. Несмотря на это женщина сохраняет позитивный настрой и не реагирует на негативные комментарии о ее модификациях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин назвал бессмысленным затягивание украинского конфликта
Пьяный водитель пикапа сбил российского туриста на популярном курорте Азии
Зеленский утвердил закон об отборе судей
Двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме в российском регионе
В Пензенской области зарегистрирован первый случай гибели пациента от гриппа
Россиянин обманул возлюбленных на миллионы рублей и избежал тюрьмы
Обновление Windows вызвало «синий экран смерти»
Германия призвала Китай повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине
Московской области предсказали рост спроса на один вид жилья
Названа средняя стоимость квартиры на рынке «вторички» в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.