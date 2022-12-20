Белоруссия договорилась с Россией о реструктуризации долга

Премьер Белоруссии Головченко: Минск нашел понимание у Москвы по реструктуризации долга

Белоруссия договорилась с Россией о реструктуризации финансовых обязательств — Минск нашел «полное понимание» у Москвы по этому вопросу, пишет издание «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на заявление белорусского премьер-министра Романа Головченко по итогам переговоров президентов двух стран.

«Мы услышали от президентов абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег», — подчеркнул Головченко.

Премьер отметил, что помощь Москвы позволит белорусским властям поддержать местную экономику. Тем не менее детали новых договоренностей по реструктуризации долга пока неизвестны. «Надо досчитать окончательно сумму», -— сказал Головченко.

Белорусский премьер сообщил, что Россия впервые зафиксирует цены на газ для Белоруссии на срок в три года. Он пояснил, что решение принято для того, «чтобы была стабильность и мы могли в своих макроэкономических прогнозах исходить из конкретных цифр». По словам Головченко, стоимость базируется на предложении Минска, поэтому «что для белорусов, что для промышленности все будет стабильно и комфортно».