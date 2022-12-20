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13:58, 20 декабря 2022Культура

Известные режиссеры назвали любимые фильмы года

Variety: 20 известных режиссеров назвали любимые фильмы 2022 года

Кадр: Фильм «Элвис»

20 известных режиссеров назвали любимые фильмы 2022 года и написали о них эссе для издания Variety.

Гильермо дель Торо посчитал «Элвиса» База Лурмана очаровательным и сравнил просмотр картины с походом на концерт. Уэс Андерсон выделил «Белый шум» Ноа Баумбаха и заявил, что «это, пожалуй, самый литературный гигантский полунаучно-фантастический блокбастер из когда-либо созданных». Лина Данэм похвалила «Она сказала» Марии Шрадер.

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Кимберли Пирс выбрала фильм «На Западном фронте без перемен», Лулу Ванг — «Бардо», Джадд Апатоу — «Фабельманов», Лора Пойтрас — «Без медведей», а Клер Дени — «Солнце мое». По мнению Томаса Винтерберга, лентой года можно считать «Доброго медбрата». Александр Пэйн посвятил эссе картине «Время Армагеддона», Эдгар Райт — «Треугольнику печали», Кэти Янь — проекту «Все везде и сразу», Одри Диван — фильму «Сент-Омер».

Андрес Мускетти выделил фильм «Нет», Тони Гилрой — «Тар», Джон Ли Хэнкок — «13 жизней», Ли Дэниелс — ленту «Проверка», Рамин Бахрани — «Всевидящее око», Мэри Хэррон — «Близко», а Карин Кусама — «Целиком и полностью».

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Марина Погосян
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