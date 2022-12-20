Названа дата подписания Байденом оборонного бюджета США

Белый дом сообщил, что Байден подпишет оборонный бюджет США на $850 млрд на этой неделе

Президент США Джо Байден подпишет оборонный бюджет США на 2023 год на 850 миллиардов долларов на этой неделе, об этом сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляция доступна на YouTube-канале американской администрации.

«Он подпишет его позднее на этой неделе», — заявила официальный представитель, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Документ предполагает значительное увеличение оборонного бюджета, в прошлом году он составлял 778 миллиардов долларов. Предполагается, что десять миллиардов в 2023 году будут выделены в качестве военной помощи Тайваню, 800 миллионов планируется передать Украине.

Ранее Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2023 год объемом в 858 миллиардов долларов. Документ получил поддержку 79 из ста голосов.