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06:57, 20 декабря 2022Мир

Названы обладающие биологическим оружием страны

Эксперт Никулин заявил о наличии биологического оружия у США и Великобритании

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Биологическое оружие гарантированно есть у США и Великобритании, которые всегда были лидерами в данном направлении, заявил экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Известны, к примеру, случаи, когда во времена Второй мировой Штаты передавали Великобритании снаряды, снабженные спорами сибирской язвы, отметил собеседник «Ленты.ру».

«Во времена Второй мировой Штаты передали Британии 500 тысяч снарядов, снабженных спорами сибирской язвы. У Советского Союза, к слову, таких запасов не было никогда в истории, а это ведь только 1943-й год. Надо заметить, что чаще всего США использовали биологическое оружие не в конфликтах, а в обычное мирное время. Так в 1980-90-е годы разорили Кубу: с помощью вирусов убили свиней, были уничтожены сахарный тростник, рис. Во многом именно по этой причине у страны такой огромный внешний долг», — утверждает Никулин.

Также, по его словам, известны случаи, когда во время войны в Корее применялись фарфоровые шарики, начиненные блохами-переносчиками чумы. С их помощью удалось вызвать небольших вспышки смертельной болезни. Тот же способ применяла и Япония во время Второй мировой.

«С воздуха просто разбрасывали такие фарфоровые шарики. Они хороши тем, что не нагреваются, даже если происходит взрыв. Обычные снаряды разогреваются и патогены гибнут, а с фарфором все не так. К тому же, он достаточно хрупкий, так что способ крайне эффективный», — рассказал эксперт.

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Наталия Белова
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