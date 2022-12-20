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11:05, 20 декабря 2022Силовые структуры

Российского бизнесмена осудили на три года за обман МВД с поставками компьютеров

В Москве суд дал 3,5 года бизнесмену за мошенничество при поставке компьютеров МВД России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бизнесмена Григория Блажко к 3,5 года лишения свободы за мошенничество при поставке МВД России компьютеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный также оштрафован на 500 тысяч рублей. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Компания Блажко «123 Солюшен» в 2020 году выиграла тендер на поставку 30 тысяч компьютеров МВД, уточняет «Коммерсантъ». Одним из условий полицейского ведомства было то, что оргтехника должна быть российского производства. Поставщик не выполнил это требование заказчика, к тому же компьютеры не были сертифицированы для работы в российских государственных органах. Следствие оценило ущерб от обмана Блажко в один миллиард рублей.

Бизнесмен свою вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре.

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Любовь Ширижик
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