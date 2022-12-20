Госсекретарь США запланировал обсудить Украину во время визита в Китай

Госсекретарь США Блинкен обсудит Украину во время визита в Китай в начале 2023 года

Госсекретарь США Энтони Блинкен запланировал обсудить ситуацию вокруг Украины во время визита в Китай в начале 2023 года, об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

По словам официального представителя, Вашингтон продолжает рассчитывать на то, что поездка в КНР состоится. Он также указал, что Соединенные Штаты намереваются использовать свое влияние для завершения украинского конфликта.

Прайс добавил, что такие шаги, как проведение совместных учений Китая и России, «этому не помогают». Пресс-секретарь Госдепартамента также выразил надежду, что Пекин не будет помогать Москве в сфере безопасности и в обходе санкций.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не поддерживает действия США, пытающихся взять на себя роль мирового жандарма.