Маск обещал изменить опросы в Twitter

Маск обещал сделать голосование в опросах Twitter только для пользователей подписки Blue

Владелец социальной сети Twitter и американский миллиардер Илон Маск обещал изменить механизм голосования в опросах. Об этом он написал в своем официальном аккаунте.

Маск обещал сделать голосование в опросах Twitter закрытым, чтобы в нем могли участвовать только пользователи с подпиской Blue.

«Хорошая мысль. Twitter внесет это изменение», — ответил предприниматель на комментарий одного из пользователей соцсети, в котором он заявил, что только людей с подпиской следует наделить правом участвовать в голосованиях, связанных с политикой соцсети.

19 декабря Илон Маск запустил опрос о своем уходе с поста главы Twitter. Согласно результатам голосования, пользователи соцсети считают, что бизнесмену следует оставить свою должность. «Как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться», — прокомментировал итоги опроса Маск.