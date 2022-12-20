Дочь Ким Кардашьян разгневала мать шуточной попыткой сбрить ее брови

Норт Уэст в шутку попыталась сбрить брови Ким Кардашьян и разозлила ее своим пранком

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт подшутила над матерью и разозлила ее своим поведением. Соответствующий ролик опубликован в TikTok.

Девятилетняя девочка испробовала на родственнице фильтр, который визуально меняет форму бровей. На размещенных кадрах она подошла к спящей знаменитости и в шутку попыталась провести по ее лицу бритвой, тем самым имитируя попытки удаления волос. После этого она передала Кардашьян камеру с включенным эффектом тонких бровей. «Норт, это не смешно», — говорит разгневанная бизнесвумен, не оценившая пранка дочери.

Публикация стала вирусной и набрала более пяти миллионов просмотров. Зрителей развеселил розыгрыш Норт, о чем они написали в многочисленных комментариях под постом. «Лучшие», «Бедная Ким», «Сразу видно, чья Норт дочь», «Смеюсь», — высказывались поклонники.

В ноябре сообщалось, что американская предпринимательница Ким Кардашьян показала дочери Норт свой наряд, в который она была одета в день ее зачатия. По словам 42-летней знаменитости, избранник актрисы, рэпер Канье Уэст, подарил ей платье, созданное французским модельером и художественным руководителем модного дома Balmain Оливером Рустеном.