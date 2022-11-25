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15:12, 25 ноября 2022Ценности

Ким Кардашьян показала девятилетней дочери свой наряд в день ее зачатия

Телезвезда Ким Кардашьян была в синем платье с глубоким вырезом в день зачатия дочери Норт

Фото: Sonia Moskowitz / Globallookpress.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала дочери Норт свой наряд, в который она была одета в день ее зачатия. Соответствующую сцену показали в очередном эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» на портале Hulu.

По словам 42-летней знаменитости, избранник актрисы, рэпер Канье Уэст, подарил ей платье, созданное французским модельером и художественным руководителем модного дома Balmain Оливером Рустеном. «Ты забралась ко мне в живот в ту ночь, когда я надела этот наряд», — поведала актриса девятилетнему ребенку. По информации PageSix, в октябре 2012 года Кардашьян посетила в данном образе благотворительный бал Gabrielle’s Angel Foundation в Нью-Йорке.

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На опубликованных кадрах бизнесвумен продемонстрировала длинное синее платье с глубокими вырезами в зоне декольте и бедер. Она также рассказала, что подобрала на мероприятие черные босоножки на высоком каблуке и дополнила наряд серьгами в тон.

Ким Кардашьян и Канье Уэст состояли в браке семь лет и развелись в феврале 2021 года. Помимо Норт, знаменитости воспитывают еще троих детей: сыновей Сейнта и Псалма, а также дочь Чикаго.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном образе и стала объектом насмешек в сети. Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она снялась в двух раздельных купальниках черного и бежевого цвета, украшенных множеством сияющих страз. В комментариях подписчики подвергли критике фотосессию телезвезды.

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Екатерина Ештокина
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