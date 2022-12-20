Китай столкнулся с рекордным падением уверенности бизнеса

Индекс предпринимательской уверенности в КНР упал до рекордно низкого уровня за 10 лет

Индекс предпринимательской уверенности в китайском секторе услуг и производстве упал до самого низкого уровня почти за десять лет (с января 2013 года) с 51,8 в ноябре до 48,1 в декабре, свидетельствуют результаты опроса менеджеров по продажам, проведенным World Economics с 1 по 16 декабря.

Такие данные указывают на снижение деловой активности компаний в Китае в конце года на фоне нового роста заболеваемости, начавшегося после недавнего решения властей ослабить локдауны, подчеркивает Reuters. «На этом фоне доля компаний, которые утверждают, что COVID в настоящее время негативно влияет на них, возросла до рекордно высокого уровня, и более половины всех респондентов теперь предполагают, что их деятельность так или иначе пострадала», — приводит утверждения аналитиков World Economics агентство.

Ожидается, что по итогам года Китай столкнется с самым медленным ростом ВВП (на три процента) почти за полвека. «Опрос убедительно свидетельствует о том, что темпы роста китайской экономики серьезно замедлились, и страна может столкнуться с рецессией уже в 2023 году», — указано в докладе аналитиков.

По словам экономиста Hang Seng Bank China Дэна Вана, влияние ослабления ограничений отразится на экономической активности только в следующем квартале. «Сейчас у многих малых предприятий закончилась ликвидность, особенно у ресторанов, спортивных залов, отелей и других городских служб», — заявил эксперт.

7 декабря Китай изменил правила введения антикоронавирусных ограничений, из-за которых целые города закрывались на локдауны, на фоне масштабных протестов и спада в экономике. Теперь ограничения мобильности в случае роста заболеваемости следует вводить лишь в отдельных районах, домах или подъездах. Срок карантина не должен превышать пяти дней после последнего случая заболевания. Также при входе в общественные места больше не нужно предъявлять код здоровья и результаты теста на коронавирус.