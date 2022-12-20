Назван срок завершения глобальной проблемы

FT: дефицит полупроводников в мировом автопроме продлится как минимум до конца 2023 года

Мировая автоиндустрия продолжит испытывать проблемы из-за дефицита полупроводников в следующем году, предупредили в разговоре с Financial Times (FT) участники рынка. Ведущие производители микросхем пообещали увеличивать производственные мощности каждый квартал, чтобы обеспечить спрос.

«В 2023 году ситуация на рынке чипов никак не изменится», — рассказал генеральный директор одной из лидирующих в отрасли компаний Onsemi из США Хассан эль-Хури. Из-за высокого спроса его компания уже распродала все полупроводники из карбида кремния, которые необходимы для производства электромобилей — новые продажи возобновятся как минимум в конце 2023 года.

О длительном глобальном кризисе из-за нехватки полупроводников сообщил также глава германской компании Infineon Йохен Ханебек. Кроме того, опасения насчет дефицита высказали игроки автомобильного рынка — так, генеральный директор четвертого по величине автомобильного концерна в мире Stellantis Карлос Таварес заявил, что проблемы с поставками микросхем «будут преследовать автопром и в следующем году».

Ситуация с чипами, в частности рост спроса на микросхемы для автомобилей, простимулировала ведущих участников рынка нарастить производство, чтобы удовлетворить потребности в первую очередь покупателей, заключивших долгосрочные контракты. Такие компании, как Onsemi, Infineon, STMicroelectronics, NXP Semiconductors и Nexperia, начали инвестировать средства в развитие производства и строительство новых заводов. Например, Infineon планирует вложить пять миллиардов евро в строительство завода в Дрездене, а Onsemi намерена в 2023 году увеличить производство микросхем на заводах в Рожнове (Чехия), Пусане (Республика Корея) и Нью-Гэмпшире (США) на 30 процентов.

Проблемы с полупроводниками начались во время пандемии коронавируса в 2020 году, когда основные цепочки поставок были нарушены. Причем спрос на микрочипы продолжает расти за счет популярности электромобилей, при производстве которых требуются более технологичные микросхемы. Помимо этого, полупроводники являются основными деталями в производстве практически всех бытовых устройств: телефонов, компьютеров, электроники в автомобилях — например, в датчиках тормозов и других функциях, обеспечивающих безопасность автомобиля и комфорт управления.

В последнее время ситуацию с микрочипами усугубляет политическая напряженность между США и Китаем. 14 декабря стало известно, что американские власти захотели усилить санкционное давление на технологическую отрасль Китая, внеся 30 компаний страны, в том числе одного из ведущих производителей чипов YMTC, в черный список американского Министерства торговли. Это означает, что китайские компании больше не смогут закупать комплектующие, оборудование и технологии у американских производителей без специальной экспортной лицензии американского ведомства.