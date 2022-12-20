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06:56, 20 декабря 2022Наука и техника

В США назвали худший истребитель всех времен

В 19FortyFive назвали британский Sea Vixen худшим истребителем всех времен

Фото: wallycacsabre / Wikipedia

Британский двухместный палубный самолет Sea Vixen можно назвать худшим истребителем всех времен. Об этом рассказывает 19FortyFive.

«Самолет настолько плох, что 38 процентов из них разбились в результате несчастных случаев с 1952 по 1972 год», — пишет американское издание.

19FortyFive напоминает, что Sea Vixen получил смещенную от центра кабину пилота и сдвоенную хвостовую балку, призванную увеличить запасы топлива.

«Эти особенности, вероятно, и привели ко всем авариям. Англичане роняли их с авианосцев и упорно держались за эти самолеты 20 лет, несмотря на наличие F-4 Phantom», — пишет издание.

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Отмечается, что 55 из 145 самолетов Sea Vixen, никогда не участвовавший в воздушных боях, разбились или были повреждены, что привело к гибели 51 летчика.

В декабре журнал Air & Space Forces отметил, что Пентагон сможет сэкономить 40 миллиардов долларов, отказавшись от замены двигателя F135 истребителей пятого поколения F-35A.

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Иван Потапов
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