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11:36, 20 декабря 2022Россия

Глава администрации российского города досрочно сложил свои полномочия

Глава администрации Пензы Александр Басенко досрочно сложил свои полномочия

Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ

Глава администрации Пензы Александр Басенко, который занимал этот пост с ноября 2021 года, досрочно сложил свои полномочия после принятия изменений в устав города. Об этом пишет ТАСС.

Согласно новому уставу, ликвидируется двуглавая система управления городом и упраздняется должность главы администрации Пензы. Решение приняли депутаты Пензенской гордумы на внеочередной сессии во вторник, 20 декабря. Уточняется, что Басенко написал заявление по собственному желанию.

Помимо этого, в ходе сессии депутаты приняли досрочную отставку главы города Владимира Мутовкина, занимавшего должность с сентября 2019 года, и двух его заместителей — Юрия Зиновьева и Ивана Краснова.

Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку. Об этом он заявил на внеочередной сессии городского собрания депутатов. По его словам, решение было принято для развития города.

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Сергей Истомин
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