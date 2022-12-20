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09:57, 20 декабря 2022Россия

67-летняя пенсионерка погибла в ДТП на российской трассе

Пенсионерка погибла и еще четверо мужчин пострадали в ДТП на трассе в Омской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На трассе Омск — Русская Поляна в Омской области 67-летняя пенсионерка погибла и еще четверо мужчин пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили ТАСС во вторник, 20 декабря, в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве пояснили, что находившийся за рулем Toyota 34-летний россиянин не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он протаранил Subaru, за рулем которой был 46-летний мужчина.

От полученных травм на месте скончалась пожилая пассажирка Toyota. «Оба водителя и два пассажира Toyota, мужчины 41 и 65 лет, доставлены в медицинское учреждение», — отметили в омском УМВД.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом 62-летняя пенсионерка попала в ДТП, после чего заживо сгорела в автомобиле. Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия и составили процессуальные документы. По факту случившегося организовали проверку.

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Анна Щербакова
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