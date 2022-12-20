Москвичи бросились продавать элитное жилье

Kalinka Group: предложение элитной недвижимости в Москве за год выросло на 25 процентов

За год в Москве значительно выросло предложение элитной недвижимости. О том, что в столице фактически бросились продавать дорогое жилье, сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства Kalinka Group.

В декабре 2022 года объем предложения на первичном рынке элитного жилья Москвы вырос на 25 процентов по сравнению с показателем аналогичного месяца в 2021 году. Всего на продажу выставлено 2593 лота общей площадью 364 тысячи квадратных метров — на 17 процентов больше, чем в прошлом году.

Эксперты связывают рост предложения с выходом в продажу новых проектов на фоне снижения спроса из-за политической и экономической нестабильности. В 2022-м на рынок ввели 18 элитных проектов — на 38 процентов больше, чем в 2021 году. Средняя цена квадратного метра в сегменте за квартал снизилась на четыре процента и достигла 1,36 миллиона рублей, при этом за год показатель вырос на 16 процентов.

Ранее в декабре сообщалось, что москвичи стали реже снимать элитное жилье. Число сделок по аренде таких объектов в столице упало на 22 процента по сравнению с показателями 2021 года. Спрос в сегменте стал более сдержанным, в то время как предложение увеличилось почти в два раза.