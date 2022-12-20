Момент атаки беспилотника ВСУ на энергообъект в Брянской области попал на видео

Появилось видео с моментом атаки беспилотника ВСУ на энергообъект в Брянской области

Момент атаки беспилотного летательного аппарата на районные энергетические сети (РЭС) в Брянской области попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах запечатлено попадание дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здание энергообъекта. По данным канала, беспилотнику удалось пробить стену строения.

Об атаке объекта энергетической сети стало известно 20 декабря. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).