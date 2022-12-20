Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:31, 20 декабря 2022Россия

Момент атаки беспилотника ВСУ на энергообъект в Брянской области попал на видео

Появилось видео с моментом атаки беспилотника ВСУ на энергообъект в Брянской области

Момент атаки беспилотного летательного аппарата на районные энергетические сети (РЭС) в Брянской области попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах запечатлено попадание дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здание энергообъекта. По данным канала, беспилотнику удалось пробить стену строения.

Об атаке объекта энергетической сети стало известно 20 декабря. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин назвал бессмысленным затягивание украинского конфликта
Россия приостановила двухстороннее соглашение с Украиной
Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Похудевшая на 70 килограммов блогерша рассмешила подписчиков новой внешностью
SpaceX приготовилась запустить Starlink второго поколения до конца года
Шведская компания наладила в России производство независимой туалетной бумаги
В Подмосковье трактор задавил рабочего во время уборки снега
Десятилетний мальчик застрелил мать из-за отказа купить ему игровую систему
Пригожин обратился к приехавшему в Бахмут Зеленскому с предложением встретиться
Стратегию западных союзников Украины назвали проигрышной по умолчанию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.