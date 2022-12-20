Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 20 декабря 2022Мир

Украинец ответил за подаренный польской полиции гранатомет

Замглавы ГСЧС Бондарь отстранен от должности за подаренный польской полиции гранатомет

Фото: Shutterstock

Замглавы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Дмитрий Бондарь ответил за подаренный польской полиции и сдетонировавший впоследствии гранатомет. Об этом написал глава МВД Польши Мариуш Каминский на своей странице в Twitter

«Я получил информацию, что ответственный за передачу подарка начальнику польской полиции Ярославу Шимчику заместитель председателя ГСЧС генерал Дмитрий Бондарь отстранен от должности. По этому делу на Украине также возбуждено уголовное дело», — написал Каминский.

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

14 декабря в главном управлении полиции Польши произошел взрыв. В результате детонации стоящего у стены гранатомета был поврежден потолок и ранены несколько человек в помещении. Главный комендант полиции генерал Ярослав Шимчик, рядом с кабинетом которого произошел взрыв, получил легкие травмы, его госпитализировали. После инцидента он несколько часов испытывал проблемы со слухом.

Ранее Шимчик получил на Украине в подарок два противотанковых гранатомета, вероятно, RGW-90. При этом, по утверждению украинской стороны, оружие уже было использованным. Взрыв в штаб-квартире польской полиции произошел, когда Шимчик, по его же словам, переставлял подаренные украинцами гранатометы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Глава Чувашии раскрыл подробности взрыва на газопроводе
На Украине возбудили дело о взрыве подарка коменданту полиции Польши
Украинец ответил за подаренный польской полиции гранатомет
В российском городе продадут «дом Уизли»
Названы самые пьющие регионы России
Модель пожертвовала печень больному племяннику и изменилась до неузнаваемости
Аргентинский фанат погиб во время празднования победы сборной на ЧМ
Главком ВСУ назвал причину роста потерь среди личного состава
Певица Наргиз впервые рассказала о депортации из России
Названы способы получения мошенниками информации о балансе на счету жертв
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.