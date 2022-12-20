Украинец ответил за подаренный польской полиции гранатомет
Замглавы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Дмитрий Бондарь ответил за подаренный польской полиции и сдетонировавший впоследствии гранатомет. Об этом написал глава МВД Польши Мариуш Каминский на своей странице в Twitter «Я получил информацию, что ответственный за передачу подарка начальнику польской полиции Ярославу Шимчику заместитель председателя ГСЧС генерал Дмитрий Бондарь отстранен от должности. По этому делу на Украине также возбуждено уголовное дело», — написал Каминский. 14 декабря в главном управлении полиции Польши произошел взрыв. В результате детонации стоящего у стены гранатомета был поврежден потолок и ранены несколько человек в помещении. Главный комендант полиции генерал Ярослав Шимчик, рядом с кабинетом которого произошел взрыв, получил легкие травмы, его госпитализировали. После инцидента он несколько часов испытывал проблемы со слухом. Ранее Шимчик получил на Украине в подарок два противотанковых гранатомета, вероятно, RGW-90. При этом, по утверждению украинской стороны, оружие уже было использованным. Взрыв в штаб-квартире польской полиции произошел, когда Шимчик, по его же словам, переставлял подаренные украинцами гранатометы.
«Я получил информацию, что ответственный за передачу подарка начальнику польской полиции Ярославу Шимчику заместитель председателя ГСЧС генерал Дмитрий Бондарь отстранен от должности. По этому делу на Украине также возбуждено уголовное дело», — написал Каминский.
14 декабря в главном управлении полиции Польши произошел взрыв. В результате детонации стоящего у стены гранатомета был поврежден потолок и ранены несколько человек в помещении. Главный комендант полиции генерал Ярослав Шимчик, рядом с кабинетом которого произошел взрыв, получил легкие травмы, его госпитализировали. После инцидента он несколько часов испытывал проблемы со слухом.
Ранее Шимчик получил на Украине в подарок два противотанковых гранатомета, вероятно, RGW-90. При этом, по утверждению украинской стороны, оружие уже было использованным. Взрыв в штаб-квартире польской полиции произошел, когда Шимчик, по его же словам, переставлял подаренные украинцами гранатометы.