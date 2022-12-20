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14:46, 20 декабря 2022Мир

В Венесуэле решили свергнуть лидера оппозиции Гуайдо

Bloomberg: в Венесуэле хотят сместить Хуана Гуайдо с поста главы временного правительства
Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Венесуэльские оппозиционные политические партии решили сместить главу самопровозглашенного временного правительства Хуана Гуайдо с его поста. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники.

Две из четырех основных оппозиционных партий планируют предложить заменить Гуайдо комитетом законодателей. По словам источников Bloomberg, лидеры этих партий внесут предложение 22 декабря на заседании Национальной ассамблеи оппозиции. Гуайдо созвал заседание, чтобы сделать предложение о продлении своего срока еще на год.

«Если законодатели откажутся от своей поддержки, это положит конец тщетной попытке способствовать смене режима, которая началась четыре года назад, когда оппозиция и международная коалиция во главе с администрацией [бывшего президента США Дональда] Трампа объединились вокруг Гуайдо в качестве временного президента», — пишет издание.

Ранее США решили ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства. Согласно документу, одна из крупнейших нефтяных компаний в США Chevron на полгода получает право добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на американский рынок.

Как заявили в ведомстве, такая мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, «которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии».

В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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Анжелика Бережная
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