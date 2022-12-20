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12:55, 20 декабря 2022Моя страна

В Тюмени открылась посвященная 100-летию образования СССР выставка

В Тюмени открылась выставка «Калейдоскоп традиций» с предметами искусства стран СССР

Фото: страница «Тюменское музейно-просветительское объединение» во «ВКонтакте»

В Тюмени открылась выставка «Калейдоскоп традиций», на которой представят предметы декоративно-прикладного искусства бывших стран СССР. Экспозиция посвящена 100-летию образования Советского Союза. Об этом сообщает ТАСС.

Выставка будет открыта до 19 февраля 2023 года. Местом для проведения экспозиции выбрали один из крупнейших музеев Сибири — музейный комплекс имени И. Я. Словцова. Гости смогут посетить выставку со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

«На ней представлены лучшие произведения мастеров традиционного декоративно-прикладного искусства народов России и бывших союзных республик. Это резьба и роспись по дереву, изделия из бересты, гончарное искусство, художественная обработка металла, вышивка и узорное ткачество, резьба по кости, плетеная соломка, декоративные сосуды и лаковая миниатюрная живопись», — говорится в сообщении пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения.

Ранее стало известно, что в Тюмени с 15 по 25 декабря впервые пройдет Сибирский фестиваль ковра. Гостей ждут образовательные, творческие и спортивные мероприятия. Их также научат создавать ковры самостоятельно, расскажут об их истории и объяснят, как правильно выхлопывать самотканое изделие в формате игровой зарядки.

Варвара Кошечкина
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