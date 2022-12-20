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12:34, 20 декабря 2022Бывший СССР

В Киргизии решили не давать статус беженца бежавшим от мобилизации россиянам

Власти Киргизии решили не давать статус беженца россиянам, бежавшим от мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Власти Киргизии решили не давать статус беженца россиянам, бежавшим от частичной мобилизации в стране. Об этом сообщает портал 24.kg.

Ранее кабмин республики инициировал документ, в котором предлагалось давать статус беженца россиянам, прибывшим в Киргизию после объявления частичной мобилизации в России. Но в первом чтении ряд депутатов выступили против такой инициативы и попросили доработать документ.

Отмечается, что в новом варианте документа такая возможность исключается.

«За два года никому не предоставляли статус беженца. За 20 лет 159 человек получили этот статус. Законопроектом мы просто хотим привести в соответствие свои документы. Этот закон не затрагивает тему предоставления статуса беженца или гражданства кому-либо», — заявили в министерстве цифрового развития.

О начале частичной мобилизации в России стало известно 21 сентября. Она завершилась 28 октября. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в зону спецоперации были отправлены 82 тысячи новобранцев.

На фоне мобилизации возрос поток выезжающих из страны. Одними из самых популярных направлений стали Грузия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие страны бывшего СССР.

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Алевтина Запольская
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