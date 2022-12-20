В Киргизии решили не давать статус беженца бежавшим от мобилизации россиянам
Власти Киргизии решили не давать статус беженца россиянам, бежавшим от частичной мобилизации в стране. Об этом сообщает портал 24.kg.
Ранее кабмин республики инициировал документ, в котором предлагалось давать статус беженца россиянам, прибывшим в Киргизию после объявления частичной мобилизации в России. Но в первом чтении ряд депутатов выступили против такой инициативы и попросили доработать документ.
Отмечается, что в новом варианте документа такая возможность исключается.
«За два года никому не предоставляли статус беженца. За 20 лет 159 человек получили этот статус. Законопроектом мы просто хотим привести в соответствие свои документы. Этот закон не затрагивает тему предоставления статуса беженца или гражданства кому-либо», — заявили в министерстве цифрового развития.
О начале частичной мобилизации в России стало известно 21 сентября. Она завершилась 28 октября. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в зону спецоперации были отправлены 82 тысячи новобранцев.
На фоне мобилизации возрос поток выезжающих из страны. Одними из самых популярных направлений стали Грузия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие страны бывшего СССР.