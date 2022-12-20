В Киргизии решили не давать статус беженца бежавшим от мобилизации россиянам

Власти Киргизии решили не давать статус беженца россиянам, бежавшим от мобилизации

Власти Киргизии решили не давать статус беженца россиянам, бежавшим от частичной мобилизации в стране. Об этом сообщает портал 24.kg.

Ранее кабмин республики инициировал документ, в котором предлагалось давать статус беженца россиянам, прибывшим в Киргизию после объявления частичной мобилизации в России. Но в первом чтении ряд депутатов выступили против такой инициативы и попросили доработать документ.

Отмечается, что в новом варианте документа такая возможность исключается.

«За два года никому не предоставляли статус беженца. За 20 лет 159 человек получили этот статус. Законопроектом мы просто хотим привести в соответствие свои документы. Этот закон не затрагивает тему предоставления статуса беженца или гражданства кому-либо», — заявили в министерстве цифрового развития.

О начале частичной мобилизации в России стало известно 21 сентября. Она завершилась 28 октября. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в зону спецоперации были отправлены 82 тысячи новобранцев.

На фоне мобилизации возрос поток выезжающих из страны. Одними из самых популярных направлений стали Грузия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие страны бывшего СССР.