Дефицит бюджета Китая достиг рекорда

Bloomberg: дефицит бюджета Китая в 2022 году достиг рекордных $1,1 трлн

Дефицит бюджета Китая в 2022 году достиг рекордного уровня в 7,75 триллиона юаней (1,1 триллиона долларов) — вдвое больше, чем годом ранее, подсчитал Bloomberg, основываясь на данных местного Минфина. Столь высокого показателя в стране не наблюдалось даже в 2020 году, когда экономика страны пострадала от первой вспышки COVID-19.

Экономика Китая понесла серьезные потери из-за жестких коронавирусных ограничений — так называемой политики «нулевой терпимости» — и продолжающегося кризиса на рынке жилья. Министр финансов КНР Лю Кунь озвучил прогноз, согласно которому расходы бюджета по итогам года составят 26,3 триллиона юаней против 24,6 триллиона юаней в 2021 году.

Политика «нулевой терпимости» к коронавирусу за время ее проведения обходилась властям все дороже, отмечают журналисты. Местные органы власти были вынуждены потратить огромные суммы на тестирование жителей и карантин, а их доходы от продажи земли и налогов резко упали на фоне спада на рынке жилья.

Из-за недовольства граждан властям КНР пришлось ослабить локдауны, что спровоцировало новый всплеск заболеваемости. На этом фоне расходы КНР на здравоохранение могут подскочить еще больше, отмечает Bloomberg. Кроме того, из-за пандемии жители некоторых городов Китая стараются избегать людных мест, поэтому в ближайшие месяцы может возникнуть нехватка рабочей силы и перебои в работе предприятий.

В декабре опрос World Economics показал, что индекс предпринимательской уверенности в секторах услуг и производства упал до самого низкого уровня почти за десять лет (с января 2013 года) с 51,8 в ноябре до 48,1 в декабре. Ожидается, что по итогам года Китай столкнется с самым медленным ростом ВВП (на три процента) почти за полвека.