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10:19, 20 декабря 2022Силовые структуры

Бывшего ополченца ДНР осудили на 19 лет за убийство журналиста и знакомой

В Москве суд приговорил бывшего ополченца ДНР к 19 годам за убийство журналиста и знакомой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего ополченца Донецкой народной республики (ДНР) Романа Ковыну за два убийства. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, первой жертвой убийцы был журналист-фрилансер Денис Емельянов. Его обезображенное тело в начале января 2018 года обнаружили в съемной квартире в Донецке. Мужчина скончался от травм головы, полученных от ударов молотком. В ходе расследования выяснилось, что к журналисту приходили двое бойцов армии ДНР Роман Ковыня и Игорь Абдулвалиев. Следователи установили, что к смерти Емельянова причастен Ковыня, его сообщник признался только в краже.

У Ковыни оказалось богатое криминальное прошлое. Он родился в Молдавии, но позже с семьей переехал в Якутию, где с 2008-го по 2016 год неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и разбои. Оттуда Ковыня уехал в Донбасс и пошел служить добровольцем, но пробыл там недолго. В сентябре 2018 года он уже оказался в Петербурге. На улице мужчина познакомился с кассиршей метрополитена, у них закрутился роман, который вскоре Ковыня оборвал, убив девушку молотком ради ее сбережений в 300 тысяч рублей.

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Любовь Ширижик
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