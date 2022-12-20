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13:32, 20 декабря 2022Россия

Иммунолог высказался об особенностях свиного гриппа в России

Иммунолог Крючков назвал свиной грипп причиной эпидемий

Фото: Филипп Киреев / ТАСС

Именно свиной грипп оказывался одним из серотипов, ответственных за мощные вспышки и даже эпидемии прошлых лет. Тем не менее у него не наблюдается каких-то особенных симптомов. Вероятнее всего, текущий сезон гриппа будет сопоставим с сезоном 2016-2017 годов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«"Свиной грипп" — это условное название серотипа, который сейчас особенно активно распространяется и доминирует в нашей стране по данным мониторингового центра, — сказал Крючков. — Это один из серотипов, ответственных за мощные вспышки и даже эпидемии гриппа, которые мы наблюдаем каждые пять-шесть лет. Последняя была связана именно с ним».

Иммунолог объяснил, что существуют особые механизмы изменчивости вируса гриппа, ввиду которых периодически появляются варианты, которые не узнает или узнает хуже популяционный иммунитет. Как правило, такие изменения происходят с помощью рекомбинации вируса с каким-то из животных вирусов гриппа, раньше не циркулировавших в человеческой популяции.

Наш иммунитет не узнает такой вариант, поэтому он становится более активным и заразным, со свиным гриппом это происходит особенно регулярно. Вирус, который мы имеем сейчас, не суперновый, но все же достаточно активный

Николай Крючковиммунолог

Никаких особых симптомов у свиного гриппа в этом году, по словам Крючкова, нет. Небольшие расхождения могут быть только в степени выраженности отдельных симптомов, но для того, чтобы определить эту разницу, необходимы мощные исследования.

«Я не вижу больших отличий от прошлых сезонов. Вероятно, ситуация будет такой же, как в 2016-2017 годах», — заключил Крючков.

Число российских регионов, где выявили свиной грипп, возросло до 86. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Неделей ранее федеральная служба сообщала о 82 субъектах, где зафиксированы случаи инфицирования этим видом гриппа.

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Наталия Белова
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