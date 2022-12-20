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20:34, 20 декабря 2022Из жизни

Пенсионеры за 80 столкнулись в супермаркете и обручились спустя три месяца

Metro: пенсионеры из Англии познакомились в супермаркете и обручились спустя три месяца

Фото: Shutterstock

80-летняя Венди Хейзелл и 83-летний Пол Хейзелл из города Матлок, Англия, познакомились в супермаркете и обручились через три месяца. Об этом сообщает Metro.

27 декабря 2021 года продуктовые тележки Венди и Пола столкнулись в магазине Sainsbury's. Пенсионеры видели друг друга раньше, так как оба проживали в одном жилом комплексе для пожилых людей. Пол предложил Венди поужинать вместе, и уже на следующий день они отправились на первое свидание. «Я не искала любви и была очень счастлива жить в одиночестве более 30 лет, прежде чем встретила Пола. Но я с самого начала знала, что мы подходим друг другу, между нами возникла мгновенная химия», — утверждает пенсионерка.

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Спустя три месяца свиданий Пол признался Венди, что хочет на ней жениться. Пенсионерка приняла предложение возлюбленного, и пара обручилась. 12 сентября 2022 года, в день рождения Венди, влюбленные поженились. Новоиспеченные супруги съехались только после свадьбы, придерживаясь традиций. Теперь молодожены с нетерпением ожидают первого совместного Рождества.

Ранее сообщалось, что в США познакомившиеся в супермаркете пенсионеры решили пожениться там же. При знакомстве женщину впечатлила остроумная шутка мужчины.

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Алиса Удовик
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