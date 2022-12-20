Россия выделила Белоруссии 105 миллиардов рублей на развитие машиностроения

Путин заявил, что Россия выделила Белоруссии 105 млрд рублей на развитие машиностроения

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выделила Минску 105 миллиардов рублей на развитие машиностроительной отрасли. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, дополнительное финансирование было передано Белоруссии на развитие перспективных совместных проектов для импортозамещения в машиностроении, станкостроении и электронике.

Путин подчеркнул, что эти проекты являются взаимовыгодными, они нужны как в том числе России, чтобы заполнить рынок после ухода части зарубежных компаний.

Ранее президент Белоруссии подвел итоги переговоров с Владимиром Путиным, выразив надежду, что люди оценят принятые главами государств решения.