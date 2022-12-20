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20:09, 20 декабря 2022Мир

В США назвали предполагаемый плацдарм НАТО для войны с Россией

Экс-полковник ВС США Макгрегор: НАТО может использовать Польшу как плацдарм против России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США могут вступить в прямой конфликт с Россией, если решат отправить войска НАТО на территорию Польши, чтобы использовать ее территорию для сдерживания. Такой предполагаемый плацдарм для войны назвал экс-полковник ВС США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom

«Я боюсь, что мы внезапно услышим от [президента США] Джо Байдена по телевидению: "Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности"», — заявил бывший высокопоставленный офицер.

Он отметил, что в случае начала полномасштабной войны США наконец встретит серьезного противника в лице России, «ведь сейчас речь идет не о Вьетнаме, а о державе мирового уровня».

Ранее посол США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай и Россия обмениваются стратегиями для ослабления Североатлантического альянса и его раскола. «Эти двое (РФ и Китай — прим. «Ленты.ру») все больше делятся набором средств, которые должны вызывать беспокойство у НАТО», — заявила она, призвав участников альянса активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина.

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Виктория Кондратьева
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