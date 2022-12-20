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11:55, 20 декабря 2022Россия

Пушилин освободил министра иностранных дел ДНР от должности

Врио главы ДНР Пушилин освободил от должности главу МИД республики Никонорову

Фото: МИД ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от должности Наталью Никонорову, занимавшую пост министра иностранных дел республики. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующий указ Пушилина был подписан еще 19 декабря, и тогда же вступил в силу.

Освобождение Никоноровой от должности главы МИД связано с упразднением самого министерства после вхождения республики в состав России.

В конце октября в ДНР сообщили о реорганизации посольства в России. Отмечалось, что посольство будет преобразовано в представительство ДНР как субъекта России.

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Марк Леонов
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