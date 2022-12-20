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18:03, 20 декабря 2022Силовые структуры

Замглавы российского психоневрологического интерната осудили за взятки на 12 лет

В Петербурге суд дал 12 лет и 8 месяцев замглавы психоневрологического интерната за взятки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Петербурге суд дал 12 лет и восемь месяцев лишения свободы заместителю директора психоневрологического интерната № 9 Дмитрию Могилевскому за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Подсудимый признан виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Замглавы российского интерната также должен выплатить штраф в размере 31 миллиона рублей.

Суд установил, что с августа 2016-го по декабрь 2017 года Могилевский неоднократно получал взятки как деньгами, так и услугами. В частности, в виде оплаты ресторанов для сотрудников интерната. Общая сумма подношений составила шесть миллионов рублей. За это Могилевский оказывал содействие поставщику при закупках специализированного белкового питания в интернат.

Еще 370 тысяч рублей он получил за исполнение контракта по стрижке волос, бритью бороды и усов пациентам учреждения, хотя парикмахерские услуги оказывались его подчиненными.

Кроме того, осенью 2019 года подсудимый запретил госпитализировать пациента интерната, пока не будут приведены в порядок его документы, в результате тот умер без лечения.

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Любовь Ширижик
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