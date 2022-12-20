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15:33, 30 декабря 2022Забота о себе

Врач назвала способы не переесть в новогоднюю ночь

Диетолог Зубарева посоветовала больше танцевать в новогоднюю ночь, чтобы не объедаться

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В новогоднюю ночь нужно больше двигаться и танцевать, чтобы чувствовать себя бодрым и не переесть, посоветовала терапевт и диетолог Наталья Зубарева. Врач назвала «Ленте.ру» и другие способы сохранить здоровье ЖКТ в праздники.

«В период новогодних праздников резко возрастает количество вызовов скорой помощи, в том числе, и к пациентам с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, — рассказала врач. — А сразу после, в первую пару рабочих недель января, до терапевтов и гастроэнтерологов доходят те, кто также не отказывал себе в роскошной трапезе, но у кого организм оказался покрепче».

По словам Зубаревой, Новый год можно отметить весело и с вкусными блюдами и при этом не объедаться. Главное — придерживаться простых правил.

Первое правило: чтобы не переесть, надо поесть заранее, а не садиться за стол голодными. У многих есть традиция: перекусывать весь день 31 декабря, а ближе к ночи наесться. Так делать нельзя. Даже в праздничные дни должен быть нормальный завтрак, полноценный обед и ужин, подчеркнула она.

Создайте условия, чтобы не переесть и не испытывать проблем с ЖКТ. Продумайте меню с легкими блюдами и закусками, сочетающимися друг с другом. Достаточного одного горячего главного блюда, пары салатов, нарезки, овощей и фруктов и десерта. Не надо готовить пять тазов салатов на месяц вперед, а потом есть, чтобы не пропало

Наталья Зубареватерапевт, диетолог
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Если ожидается поход в гости, где ждет изобилие яств, в этот день все равно важно поесть заранее. Если перед застольем нагулять волчий аппетит, то будет трудно удержать себя в руках, уверяет Зубарева. За праздничным ужином также не стоит накладывать полную тарелку и всего сразу, чтобы избежать несварения, вздутия, метеоризма, изжоги, отрыжки и прочих неприятностей.

Не сидите всю ночь за столом, больше двигайтесь, танцуйте, общайтесь. Запланируйте активные развлечения: баня, снежки и хороводы вокруг елки, подвижные игры с детворой. Делайте что хотите, но пусть еда не будет вашим единственным развлечением

Наталья Зубареватерапевт, диетолог

Диетолог предупредила, что не нужно вредить организму излишним употреблением алкоголя — следует ограничиться бокалом шампанского. Она отметила, что спиртное содержит много калорий и разжигает аппетит, а также, как шутят безуспешно худеющие люди, устраняет чувство страха перед едой. Для утоления жажды лучше выбрать обычную воду, а не газировку или пакетированные соки.

«И еще одна рекомендация напоследок: помните, еда не закончится завтра, все магазины будут открыты, и вам не нужно наедаться впрок. Пусть новый год будет изобильным, а ваш ЖКТ здоровым», — пожелала диетолог.

Ранее Зубарева рассказала, почему при частой и продолжительной отрыжке нужно обращаться к врачу. Она предупредила, что отрыжка может сигнализировать о серьезных болезнях.

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Вера Владзиевская
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