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07:00, 20 декабря 2022Из жизни

Женщина устала экономить и стала зарабатывать на продаже своих интимных фото

Жительница Великобритании устала экономить на всем и стала зарабатывать на OnlyFans

Фото: Alex Le Tissier

Жительница Великобритании устала зависеть от родственников и занялась продажей своих интимных фото и видео. Ее историю публикует Daily Star.

31-летняя мать четверых детей Алекс Ле Тиссье столкнулась с финансовыми проблемами во время пандемии COVID-19. «После объявления локдауна у мужа начались проблемы с психическим здоровьем, и дошло до того, что ему стало трудно работать, а это отразилось на наших финансах», — объяснила женщина. Она добавила, что ей приходилось просить о помощи родственников и на всем экономить. В частности, ее расстраивало, что она не могла купить детям подарки, о которых они мечтали.

Чтобы исправить ситуацию и повысить уровень жизни, Тиссье создала аккаунт на OnlyFans и начала выкладывать свои откровенные фотографии. Она быстро стала популярной среди пользователей и начала много зарабатывать. Это позволило женщине вместе с мужем и детьми съездить в Диснейленд, а также основательно подготовиться к новогодним праздникам: она потратила по 600 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей) на подарки каждому из отпрысков.

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Алекс призналась, что благодаря OnlyFans у нее улучшилось не только финансовое положение, но и эмоциональное состояние. Теперь она может жить так, как хочет. Однако женщина пожаловалась на злобные комментарии незнакомцев, которые омрачают ее радость. Она заключила, что всегда готова посмеяться над собой и хорошенько пошутить над другими, но без ненависти.

Ранее многодетная мать из Норфолка, Великобритания, начала зарабатывать на продаже своих интимных фото, которые делает, пока дети находятся в школе. По словам женщины, однажды она стала выкладывать свои фотографии на Reddit ради поднятия самооценки.

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Алиса Дмитриева
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