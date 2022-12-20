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10:35, 20 декабря 2022Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

В Сочи с 19 по 20 декабря объявлено штормовое предупреждение на участке Магри и Веселое

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности — в Сочи с 19 по 20 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за высоких волн. Информация об этом появилась на официальном портале города-курорта.

«В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов в период 10:30-11:30 19 декабря и до 20 декабря 2022 года на участке Магри — Веселое ожидается волнение моря в четыре балла», — говорится в сообщении.

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По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

Ранее сообщалось, что наиболее востребованными заграничными направлениями на Новый год среди россиян стали ЕгипетОАЭ и Турция. При этом более 80 процентов отдали предпочтение внутреннему туризму. Лидерами здесь стали Москва и ПодмосковьеСанкт-Петербург, Сочи. 

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Валентина Процкова
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