Путин счел острой ситуацию в Донецке

Путин: ситуация с безопасностью в Донецке острая из-за обстрела ВСУ жилых районов

Ситуация с безопасностью в Донецке острая. Такую оценку дал президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

Российский лидер пояснил, что пришел к такому мнению с учетом обстрела жилых районов подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также пообещал отдельно обсудить эту тему с руководством региона.