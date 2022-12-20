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22:46, 20 декабря 2022Россия

Путин счел острой ситуацию в Донецке

Путин: ситуация с безопасностью в Донецке острая из-за обстрела ВСУ жилых районов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Ситуация с безопасностью в Донецке острая. Такую оценку дал президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

Российский лидер пояснил, что пришел к такому мнению с учетом обстрела жилых районов подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также пообещал отдельно обсудить эту тему с руководством региона.

Марина Совина
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