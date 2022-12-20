Разведка рассекретила новые данные о нападении Германии на СССР в 1941 году

СВР заявила, что Папа Римский весной 1941 года знал о скором нападении Германии на СССР

Папа Римский Пий XII в апреле 1941 года знал о грядущем нападении гитлеровской Германии на СССР, об этом говорят рассекреченные новые данные Службы внешней разведки (СВР) России. Материалы опубликованы на сайте Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина управления делами президента РФ.

По данным СВР, иезуитам на западных советских территориях в связи с этим было велено перебираться поближе к границе. Российская разведка обнародовала шифртелеграмму, поступившую в Москву 3 мая 1941 года. Она адресовалась «Виктору» — это был оперативный псевдоним легендарного начальника советской внешней разведки Павла Фитина, заявили в СВР.

В ней говорится, что 23 апреля 1941 года состоялся секретный сбор 400 иезуитов у Папы. На нем Папа Римский Пий XII обратился к прихожанам с призывом повысить активность на Востоке. При этом верующих в Прибалтике, Западной Украине и Белоруссии попросили перебираться ближе к границе из-за того, что ожидается наступление Германии против СССР.

В понедельник, 19 декабря, СВР обнародовала ранее неизвестные документы о планах нацистского лидера Адольфа Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году.