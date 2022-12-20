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16:57, 20 декабря 2022Бывший СССР

Украина заявила о готовности принять Саакашвили

Подоляк заявил, что Украина готова принять экс-президента Грузии Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна готова принять бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили и гарантировать его безопасность и надлежащее обращение. Об этом он высказался в Twitter.

«Невозможно смотреть, как человек, которого ты знаешь, умирает в прямом эфире. Невозможно смотреть, как на глазах у всего цивилизованного мира убивают историю Грузии и ее президента», — написал Подоляк, призвав Грузию сделать правильный выбор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии отпустить Михаила Саакашвили на лечение за границу, предложив перевести его в любую больницу Украины, другой европейской страны или США. Происходящее с экс-президентом он назвал «издевательством, которое не идет Грузии».

Саакашвили, отбывающий тюремный срок, в настоящее время находится в больнице в Тбилиси. Врачи выявили у него около 10 заболеваний и оценивают его состояние как тяжелое. Власти Грузии, в свою очередь, обвиняют Саакашвили в симулировании.

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Антон Похиляк
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